Des pouvoirs de police pour l’armée: personne n’en veut sauf la N-VA

Des parlementaires N-VA veulent prolonger la présence des militaires en rue en leur donnant le droit d’effectuer des contrôles d’identité et des fouilles. Ministre, chef de la Défense, syndicats et élus de la majorité s’y opposent.

«Si on change les règles, on va devenir des sous-policiers.» s’inquiète un syndicaliste de la Défense. © EPA.-EFE

Début septembre, tous les militaires participant à l’opération Vigilant Guardian depuis janvier 2015 auront quitté les rues et les espaces publics du pays. Que ce soit à Bruxelles, Anvers ou à l’aéroport de Bruxelles-National. Ainsi en a décidé le gouvernement. Durant six ans, des questions sur les pouvoirs d’intervention réels accordés à ces militaires auront été posées sans obtenir de réponses précises. Tout juste sait-on qu’« ils sont là pour aider la police et pour la renforcer car elle est en sous-effectif » ou « ils ne peuvent pas intervenir seuls. » Pourtant, une source très bien informée annonce aujourd’hui que les choses auraient pu être réglées. « En juillet 2017, une proposition de loi était sur la table du gouvernement et permettait de donner un cadre à la mission mais Steven Vandeput, ministre N-VA de la Défense, ne l’a pas fait aboutir. »