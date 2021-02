Quand un célèbre site sportif place les U21 d’Anderlecht en D1A (photos)

Anderlecht mise particulièrement sur la jeunesse cette saison pour tenter d’accrocher une place dans le Top 4. L’équipe alignée par Vincent Kompany a 23,6 ans en moyenne, de quoi en faire la 6e équipe la plus jeune parmi les 20 plus grands championnats européens selon les calculs de l’Observatoire du football (CIES) révélés en octobre dernier. Une jeunesse qui a peut-être un peu déboussolé certains du côté de Livescore, un site très connu auprès des amateurs de sport pour avoir les derniers résultats.

Si on regarde la page consacrée à notre Jupiler Pro League sur leur site internet, on constate que la 5e place du classement est occupée par… les U21 d’Anderlecht. Certes, la devise actuelle du club bruxellois est « in youth we trust », mais pas au point d’envoyer son équipe espoirs batailler avec l’élite belge.