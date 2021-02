L’emprisonnement d’un rappeur embrase l’Espagne

Pablo Hasel a été condamné à neuf mois de prison pour des tweets dans lesquels il insultait la monarchie et la police. Un verdict qui a soulevé une vague de manifestations dans le pays.

L’incarcération du rappeur Pablo Hasél a déclenché une vague de protestations en Espagne cette semaine. Condamné à neuf mois de prison ferme pour « apologie du terrorisme » et « injures à la Couronne » pour des tweets et une chanson [dans lesquels il attaquait la monarchie et les forces de l’ordre], le rappeur a finalement été arrêté mardi dernier alors qu’il était retranché dans l’Université de Lleida (Catalogne). Menotté, il a crié un dernier « mort à l’État fasciste » avant d’être embarqué par la police, sous les caméras de nombreux médias.