Le bourgmestre de Knokke est décédé vendredi, après plus de quatre décennies à la tête de la cité balnéaire. Il était resté très populaire, malgré ses provocations à répétition et des soupçons de conflits d’intérêts.

Leopold Lippens, bourgmestre de Knokke-Heist et l’un des mayeurs les plus célèbres du pays, est décédé à l’âge de 79 ans. Il ne s’était plus affiché en public depuis plusieurs mois, et à la fin de l’année dernière, les médecins lui avaient diagnostiqué une leucémie. Il effectuait de nombreux allers et retours vers l’hôpital de Louvain, où sa maladie était traitée.