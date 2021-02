ONB: que pèsent les droits voisins?

En 2018, les droits voisins payés par l’ONB à ses musiciens se montaient à un peu moins de 94.400 euros, à comparer à un volume de rémunération brute des employés (statutaires et contractuels) de 5,98 millions d’euros. À cette enveloppe de personnel il faut ajouter les cachets des solistes et chefs invités (un peu plus de 700.000 euros). Pour mémoire, cette même année, la somme des interventions de l’État (fédéral, Affaires étrangères, Ville, Loterie nationale) en faveur de l’ONB dépassait tout juste 11 millions. L’orchestre doit donc élargir sa base budgétaire, s’ouvrir au taxshelter (il a créé fin 2019 une société annexe pour ce faire, National Orchestra Productions SA) et ne peut pas se passer de streaming.

Quels sont les éléments de négociation ? Les syndicats réclament un alignement sur les droits voisins payés à leurs collègues de la Monnaie, soit l’équivalent de 4 % de leur rémunération et une prime forfaitaire de 350 euros.