Reportage

La pluie couvre les douces collines d’un manteau d’herbe vert tendre. Quelques gouttes suffisent à faire de cette vallée désertique, ocre et sèche l’été, un éden où courent ruisseaux et moutons. Deux colonies israéliennes, placées de part et d’autre de la vallée, en contrôlent l’accès. Une petite rivière, gonflée par les averses d’hiver, cavale jusqu’au Jourdain, qui se distingue sous les nuages couleur de suie.