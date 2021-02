Un nouveau comité scientifique pour hisser la Belgique à la pointe des tests osseux

Les manières de déterminer l’âge des MENA (mineurs non accompagnés) sont souvent décriées. Une quinzaine de scientifiques de tout le pays sont désormais rassemblés, sous la houlette de la KUL, pour uniformiser et perfectionner les tests osseux.

Le député Ecolo-Groen Simon Moutquin a interrogé, en commission justice, le ministre Van Quickenborne sur les tests osseux utilisés notamment pour déterminer l’âge des mineurs étrangers non-accompagnés (MENA). Serait-il prêt, a demandé le député, à « revoir la pratique pseudo-scientifique » du triple test osseux (NDLR : radio du poignet, des clavicules et des dents), « issue d’un atlas de 1959 et basée sur une population américaine de type caucasien de la classe moyenne supérieure ? ». La réponse a été double : d’abord, a affirmé le ministre, les tests médicaux répondent aux standards européens et l’estimation de l’âge repose aussi sur d’autres éléments, comme le récit et les documents du jeune. Ensuite, un comité scientifique a été mis sur pied pour améliorer en continu la manière de travailler – ce que le député Ecolo a qualifié de « bonne idée