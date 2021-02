Une partie des Etats-Unis paralysée par le froid

Le bilan national est, pour l’instant, d’une trentaine de morts. C’est au Texas, dans le sud du pays, que la situation est la plus dramatique.

Au Texas, ici à Round Rock, plus de 250.000 foyers étaient encore privés d’électricité, alors que les autorités s’efforcent de rétablir le courant. - AFP

Routes gelées, coupures d’électricité massives, vent glacial, étals de supermarchés vides… Froid et neige ont semé sévèrement la pagaille dans le sud et le centre des Etats-Unis tandis qu’une tempête frappait le nord-est du pays ce vendredi.

C’est au Texas, dans le sud du pays, que la situation est la plus dramatique. Vendredi, plus de 250.000 foyers étaient encore privés d’électricité, alors que les autorités s’efforcent de rétablir le courant. En Louisiane et au Mississippi, 240.000 foyers étaient touchés. Les habitants du Texas doivent aussi faire face à des ruptures de canalisations en raison du gel.