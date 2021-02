Relations UE-Russie: la Belgique confirme son soutien à des sanctions contre Moscou

La Belgique devrait soutenir lundi le principe d’adopter de nouvelles sanctions contre les autorités russes, a-t-on appris vendredi de source diplomatique. La question est à l’ordre du jour d’une réunion des ministres européens des Affaires étrangères, lundi à Bruxelles, appelés en outre à mener une « réflexion stratégique » sur la relation entre l’UE et son grand voisin. Le débat sur les sanctions intervient sur fond d’« affaire Navalny » et, plus encore, de volonté assumée par le Kremlin « d’emprunter la voie de l’autoritarisme et de réduire l’espace pour la liberté politique », indique un haut responsable de l’UE.