Theo Francken: «Bruxelles veut-elle toujours être la capitale de la Belgique et de la Flandre?»

Theo Francken est de retour. Sur l’institutionnel : ce sera le modèle confédéral, la Flandre ne compte pas abandonner Bruxelles, il interpelle les régionalistes wallons et bruxellois. Sur la crise Covid : non à la loi Pandémie et la priorité au gouvernement, toutes les mesures doivent passer par le Parlement.

Entretien

Recalé dans sa tentative de se hisser à la vice-présidence de la N-VA, Theo Francken vise le congrès idéologique du parti en 2022 ou 2023, et reste fidèle sans faille à Bart De Wever, leader, qui trace la ligne. Gageons que l’ancien secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration sera de bon conseil et se fera entendre. Il a les idées claires. Et secoue ici le cocotier institutionnel.

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), a parlé d’un schéma à deux grandes entités, Flandre et Wallonie, deux autres en retrait, Bruxelles et germanophones. Réaction ?