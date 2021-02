Le système d'envoi des invitations des centres de vaccination est opérationnel depuis cette semaine. Près de 27 500 prestataires de soins ont déjà reçu une invitation par lettre, SMS ou e-mail et une proportion importante d'entre eux a déjà répondu positivement.

Afin d'assurer la vaccination des prestataires de soins de première ligne le plus rapidement possible, les centres de vaccination de Bruxelles et de Flandre les ont invitées par SMS et par e-mail chaque fois que cela était possible.