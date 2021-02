Sambi Lokonga: «Vanhaezebrouck était comme un tonton»

C’est sur la pelouse qu’Albert Sambi Lokonga s’épanouit le plus. Mais la vie d’un footballeur ne se résume pas aux entraînements et aux matches. Il y a l’hygiène de vie, la récupération, le soin de son corps mais aussi la théorie avec des séances vidéos qui ne sont clairement pas son moment préféré de la semaine. « À choisir, et même si c’est primordial dans le foot moderne, je n’en ferai pas autant », avoue, avec le sourire, le capitaine du RSCA. « On en fait beaucoup pendant la semaine. C’est le choix du coach. Ce sont des séances collectives avec quelques remarques individuelles. »