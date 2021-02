Il est le joueur du noyau actuel pour lequel Anderlecht fonde le plus d’espoirs. Tant sportivement que financièrement. Bombardé capitaine par Vincent Kompany à seulement 21 ans, Albert Sambi Lokonga s’est érigé comme un incontournable ces derniers mois. Le moteur du collectif anderlechtois. Son archétype aussi. Celui dont la facilité technique est considérée comme une forme d’arrogance par ses adversaires. Sur et en dehors des terrains, on en est loin. Très loin même.