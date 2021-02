Dimanche, Mbaye Leye pourra compter sur de nouveaux renforts pour relancer la machine à Zulte Waregem. Noë Dussenne de retour de suspension, Collins Fai et Selim Amallah de retour de blessure, ce sont de nouvelles solutions qui s’offrent au Sénégalais qui va une nouvelle fois devoir poser des choix forts. Ce qui n’est évidemment pas pour lui déplaire.

Une équipe qui tourne dans le bon sens s’accroche toujours à ses certitudes. Au Standard, les premiers mois d’Mbaye Leye ont ramené de la sérénité et surtout de la confiance à plusieurs joueurs qui, pour certains, sont devenus pratiquement incontournables à leur poste. C’était déjà le cas d’Arnaud Bodart dans les buts, mais c’est aussi une vérité désormais pour Merveille Bokadi, Nicolas Raskin ou encore – et c’est plus étonnant- Hugo Siquet sur le flanc droit.