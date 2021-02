D1A: un partage qui n’arrange personne entre Malines et La Gantoise

Les Buffalos ont ouvert la marque par Roman Yaremchuk (10e, 0-1) et les Malinois ont égalisé par Nikola Storm (16e, 1-1). Au classement, le KVM se hisse en 7e position avec 40 points comme OHL (6e) et le Standard (8e). La Gantoise (37 points) reste 12e.

À Malines, Issa Kaboré, blessé, et Aster Vranckx ont été remplacés par Sandy Walsh et Nikola Storm. À Gand, Hein Vanhaezebrouck a titularisé Tarik Tissoudali, Nurio et Niklas Dorsch. Les visiteurs ont lancé la première alerte par Tissoudali, qui a facilement passé Lucas Bijker et Thibaut Peyre mais n’a pas pu éviter Yannick Thoelen (5e). Tissoudali a persévéré et a servi Yaremchuk, qui a marqué son 14e but de la saison (10e, 0-1). Malines n’a pas tardé à réagir et sur une belle combinaison, Sandy Walsh a servi Storm, qui a égalisé (16e, 1-1).