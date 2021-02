Entre l’auto, la guerre et l’infarctus, mes chances d’éternité s’effacent de plus en plus » chantait-il en 1977 dans Salut au temps qui passe. Philippe Chatel n’avait alors que 29 ans et trimballait sa guitare, sa gueule de beau gosse et sa mélancolie sur les plateaux télé de la France de Giscard. « J’voudrais tout quitter mais tout emporter » confessait-il dans une autre de ses chansons qui tournaient en boucle sur les radios.