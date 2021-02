Produits high-tech pas chers: éviter le piège des produits chinois

Sur internet quand on cherche un PC ou un smartphone à -très- bon prix, pour un usage très light comme le surf ou le traitement de texte, on ne tarde pas à tomber sur une flopée de marchandises chinoises bon marché. Des marques inconnues au bataillon et proposant des modèles d’ordis engageants aux lignes élégantes, aux caractéristiques techniques raisonnables et à des prix très agressifs, souvent sous la barre des 300 euros. Mais si ces offres semblent attractives, mieux vaut rester prudent.

Sur le papier, franchement, tout roule : un processeur Intel, un écran de 13 pouces en full HD, un petit disque dur de 64 gigas, 4GB de ram, le tout pour moins de 300 euros, ça a l’air net et sans bavure. Avec une fiche technique comme celle-ci, il ne faut pas s’attendre à jouer, à traiter des photos ni éditer des vidéos. En revanche, pour un triptyque traitement de texte, surf internet et soirée Netflix, ça suffit. Mais en pratique, ça risque bien de coincer.