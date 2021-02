Championnats de Belgique d’athlétisme en salle: cinq minimums et un exploit (vidéos)

Aux championnats de Belgique en salle, dans une ambiance pour le moins particulière, Cynthia Bolingo, sur 400 m, Renée Eykens et Elise Vanderelst sur 800 m, et John Eymans et Michael Somers sur 3.000 m ont accroché le minimum pour l’Euro. Mais l’exploit du jour est venu de la jeune Merel Maes à la hauteur.