L’assaut au Capitole: «J’étais totalement scotché»

Où étiez-vous le 6 janvier dernier ? Avez-vous suivi l’assaut du Capitole ?

Oui. Quand j’étais jeune, en 1972, j’y ai travaillé comme coursier, et je connais donc très bien le bâtiment. Je n’ai pas vu le meeting de Trump en entier, mais ensuite je suis resté vissé à la télévision pendant 15 heures, jusqu’à ce qu’ils certifient l’élection de Biden au petit matin. Ensuite, j’ai regardé toutes ces vidéos qui ont été diffusées, où l’on voit plus clairement comment ces gens ont envahi le Capitole et à quel point la situation a dégénéré. C’était horrible. J’étais totalement scotché, nous n’avions jamais rien connu de tel.

Vous pensez que cette histoire est terminée ?