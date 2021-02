Afflux de voyageurs dans les gares pour la Côte

Par Belga et La rédaction

La SNCB a commencé son plan de congestion dans les gares de Gand, Bruges, Bruxelles et Louvain, annonce Het Laatste Nieuws. Cela signifie que les voyageurs sont arrêtés sur le quai et comptés avant de pouvoir monter à bord du train afin de respecter les mesures sanitaires.

La SNCB garde dix trains en réserve pour faire face samedi et dimanche à une éventuelle affluence des voyageurs tentés par le beau temps et le dernier week-end du congé de détente (Carnaval). Ce ne sont pas des trains supplémentaires, a précisé le porte-parole de la société belge des chemins de fer Dimitri Temmerman, mais cinq trains « en stand-by » le matin et cinq autres le soir.

Sur Twitter, de nombreuses photos montrent que beaucoup de voyageurs sont en route vers la mer. Les stations de la ligne Liège-Ostende sont très fréquentées.