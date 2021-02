Plus que quelques heures encore pour le festival Anima

Entre comédie et musique, « On-Gaku : Our sound » raconte les tribulations d’un trio de lycéens montant un groupe de rock sans jamais avoir pratiqué d’instruments auparavant.

La 40e édition du festival du film d’animation de Bruxelles, organisée entièrement en ligne via une plateforme dédiée pour les raisons sanitaires que l’on connaît, s’achève ce dimanche. Le palmarès a été dévoilé il y a quelques heures : une aubaine pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion de voir les films primés, ceux-là et tous les autres restent accessibles jusqu’à la fin du week-end, minuit. Mieux : l’attribution, dans la compétition internationale, du prix du meilleur long-métrage à « On-Gaku : Our sound » a convaincu le réalisateur japonais et le distributeur d’accéder à la demande des organisateurs d’Anima qui souhaitent le programmer également. Il vient donc étoffer un catalogue déjà bien fourni, catalogue dans lequel se retrouvent désormais également « Le Tigre qui s’invita pour le thé » et « Josep ».