Naomi Osaka après sa victoire à l’Open d’Australie: «Je savais que Brady allait être un problème»

« Félicitations Jennifer pour ton parcours », a d’entrée dit Naomi Osaka au moment de soulever la Daphne Akhurst Memorial Cup. « Je savais après notre demie à l’US Open que tu allais être un problème et j’avais raison », a-t-elle ajouté en souriant, précisant qu’elle a vu son adversaire du jour « grandir ces derniers mois ».

Avec sa petite voix fluette, Osaka a également tenu à remercier son équipe, emmenée par le coach belge Wim Fissette. Victorieuse du dernier US Open joué à huis clos, la Japonaise de 23 ans a apprécié le retour des fans autour des courts. « J’ai joué mon dernier Grand Chelem sans supporters et pouvoir bénéficier à nouveau de toute cette énergie signifie énormément. Merci beaucoup d’être venus. Jouer un majeur est un privilège à l’heure actuelle. Merci à toutes les personnes qui rendent ça possible. »