Remco Evenepoel évoque sa période de convalescence: «Si j’ai été inquiet? Évidemment»

Remco Evenepoel a effectué sa première sortie ce vendredi 19 février, plus de six mois après sa terrible chute au Tour de Lombardie. Interrogé dans le programme Thuismatch de Sporza, le Belge est revenu sur sa longue et difficile période de convalescence. « J’ai commis quelques erreurs de communication envers le docteur, mais nous en avons parlé pour ne plus commettre les mêmes erreurs », a-t-il expliqué, avant de poursuivre : « Si j’ai été inquiet ? Évidemment, surtout quand nous avons remarqué que l’os avait du mal à se consolider, il y a deux mois. Après la période de repos, on voyait encore que l’os était encore un peu ouvert. Heureusement, cela a évolué positivement. L’intérieur de l’os doit juste encore un peu être renforcé ».