En duo avec Sinisa Mihajlovic, Zlatan Ibrahimovic va devenir chanteur le temps d’une soirée

La nouvelle a de quoi surprendre… Et pourtant, elle est bel et bien réelle. Zlatan Ibrahimovic, le buteur de l’AC Milan, va pousser la chansonnette le mois prochain à l’occasion du Sanremo Music Festival, l’un des festivals les plus populaires d’Italie.

C’est l’entraîneur de Bologne, Sinisa Mihajlovic, qui a vendu la mèche au micro de Sky Italia. « Les deux choses pour lesquelles je suis le moins doué sont la chanson et la danse. Ibra est aussi un piètre chanteur. Cela permettra au moins de faire rire tout le monde. »

Le géant suédois sera-t-il aussi bon sur scène que sur les pelouses d’Europe ? Réponse dans une quizaine de jours...