Ronald Koeman (Barcelone) revient sur le clash entre Piqué et Griezmann: «C’est bien qu’il y ait des gens comme ça dans l’équipe»

La tension était très fortement montée entre Gérard Piqué et Antoine Griezmann mardi dernier, lors de la défaite (1-4) face au PSG en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Alors que l’Espagnol et le Français s’étaient échangés plusieurs insultes, leur entraîneur, Ronald Koeman, a estimé que ce genre d’accrochage durant un match n’était pas un problème dans une équipe. « Pendant un match, il y a beaucoup d’émotions et il y a toujours des choses qui ne peuvent pas être acceptées. C’est bien qu’il y ait des gens comme ça dans l’équipe. Ce sont des moments de fortes tensions dans un match. Si cela se produit pendant un match, je n’ai pas de problème, j’aime ça, mais il faut alors communiquer. Je n’aime pas qu’on se taise et qu’on regarde ce qui se passe », a confié Koeman, à propos de Gérard Piqué.