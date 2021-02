Championnats de Belgique d’athlétisme en salle: Eline Berings échoue à deux centièmes de la limite pour l’Euro sur 60m haies, Anne Zagré sacrée

Anne Zagré a remporté, dans un temps de 8.09, le 60 mètres haies des Championnats de Belgique d’athlétisme en salle, samedi à Louvain-la-Neuve. Eline Berings a terminé deuxième en 8.12, soit deux centièmes au-dessus de la limite pour l’Euro indoor de Torun (5-7 mars). Zagré était déjà qualifiée pour le rendez-vous polonais.

La période de sélection pour Torun se terminant mardi, ce National constituait la dernière chance de se qualifier pour Berings. « C’est amer mais je suis fière d’avoir signé mon meilleur temps de la saison car je n’ai pas pu m’entraîner de la semaine en raison de problèmes aux ischio-jambiers. »

Si elle n’a pas atteint le chrono minimum, Berings est 19e au ranking continental et espère une délibération. « J’espère qu’ils vont me donner ma chance. Je cours chaque semaine plus vite et je peux être en grande forme dans deux semaines à l’Euro. »