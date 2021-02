20 minutes de révolte ne suffisent pas à Moucron

Et dire que l’Excel pouvait envisager l’avenir sereinement il y a encore… deux bonnes semaines. Mais les Hurlus viennent de tout ruiner en foirant un triptyque pourtant abordable ! Et vu le programme dantesque qui attend Mouscron, il faut craindre le pire pour le matricule 216.

Cette fois c’est (encore) la crise à Mouscron ! Battu 1-2 et dépassé (au nombre de victoires) au classement par le Cercle de Bruges, le REM n’a plus que Waasland-Beveren dans son dos. Et à ce rythme, la dernière place tend les bras aux hommes de Jorge Simao, dont les choix et les options ne font plus l’unanimité.

Pourtant, à défaut de voir du grand football, on observait dans le chef des Hurlus une envie qui avait manqué lors des deux débâcles précédentes.