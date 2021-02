Dorian Dessoleil après le partage de Charleroi : «Notre sort n’est plus entre nos mains»

Le capitaine des Zèbres Dorian Dessoleil a accueilli ce point avec une amertume non dissimulée lors de l’interview d’après-match au micro d’Eleven Sports. « Il y a beaucoup de déception. La première demi-heure était excellente mais on aurait dû marquer. Il nous a manqué quelque chose dans les 20 derniers mètres, la dernière passe. Il fallait marquer à ce moment là. A partir du moment où on n’y parvient pas, on se met aussi en danger défensivement.

J’ai vu un bon état d'esprit après le 1-0 mais au final, on peut être déçu. A partir du moment où on n'arrive pas à gagner ce match, c’est difficile d'être en playoffs 1. Notre sort n'est plus entre nos mains mais il nous reste 7 finales et c’est à nous de donner tout ce qu'on a dans les jambes et dans la tête. »