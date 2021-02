Bruno sauve un point

C’est sur le terrain de la toute fraîche lanterne rouge que Charleroi s’est déplacé ce samedi soir. En effet, suite au succès du Cercle à Mouscron juste avant la partie entre Waasland-Beveren et Charleroi, la formation visitée se retrouvait une nouvelle fois à la dernière place du classement. Et comme il en a pris la bonne habitude, le Sporting carolo a commencé le match pied au plancher. Toutefois, contrairement aux rencontres face à Zulte et Gand, les hommes de Karim Belhocine n’ont pas réussi à marquer sur leur première occasion, la faute à une tergiversation excessive de Mamadou Fall (3e).