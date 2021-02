Seule, devant ce café d’Ixelles, la jeune femme masquée a posé un étui de violon sur le sol avec un petit panneau en carton. Comme le font d’innombrables sans abri en quête de quelques sous pour survivre. Mais ici, sur le bout de carton, on peut lire : Still Standing. Toujours debout. Le slogan du monde culturel voulant rappeler, ce samedi 19 février, qu’il est toujours là et n’entend pas être oublié.