Comptage sur les quais, stewards…: affluence à la mer du Nord

La SNCB a dû mettre en place un système pour contrôler le flux de voyageurs. Dans la gare du midi, chaque départ est très encadré. Sécurail, accompagnés de la police, limitent le nombre de personnes sur les quais. Plusieurs personnes ont donc dû attendre de prendre le train suivant. Au JT de la RTBF, on peut voir de grandes files, des escalators bondés, et des quais bien chargés. « On se croirait en colonie de vacances », explique une passagère.

L’application de la SNCB permet de consulter le remplissage de chaque train afin d’éviter la foule. 10 trains de réserve sont prévus afin de permettre à chacun de prendre le train dans des conditions optimales.

Selon les estimations de l’office du tourisme d’Ostende, 40.000 personnes étaient présentes ce samedi. L’affluence était légèrement plus basse ce dimanche, rapporte le JT de Rtl Info.