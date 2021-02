Novak Djokovic pas inquiet pour l’avenir de Daniil Medvedev: «Ce n’est qu’une question de temps»

Novak Djokovic et Daniil Medvedev ont offert des discours bienveillants et teintés d’humour après le 9e sacre du N.1 mondial à l’Open d’Australie, son 18e en Grand Chelem. « Ta première victoire en Grand Chelem n’est qu’une question de temps. Mais dans quelques années si tu veux bien », a rigolé Nole lors de la traditionnelle cérémonie protocolaire sur la Rod Laver Arena.

Maître des lieux, Djokovic n’a jamais été réellement inquiété par le Russe dimanche à Melbourne et s’est imposé 7-5, 6-2, 6-2 après 1h53 de jeu à peine. « Daniil est un super gars et sur le court, c’est un des adversaires les plus durs que j’ai affronté dans ma carrière », a avancé le Serbe, qui aussi félicité le Russe pour sa série de 20 victoires de rang, brisée pour sa deuxième finale en Grand Chelem après celle perdue en cinq sets contre Rafael Nadal à l’US Open 2019.