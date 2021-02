Monarchie britannique: pourquoi Elizabeth II a «tué» Harry et Meghan

La rupture est consommée entre le prince Harry et son épouse Meghan, et la famille royale britannique: le couple a renoncé à ses obligations et le palais de Buckingham lui a retiré ses derniers titres.

Elizabeth II déteste les mauvaises surprises. Lorsque la Reine a appris via une indiscrétion à la chaîne de télévision britannique ITV que Meghan et Harry avaient pré-enregistré leur interview à la prêtresse des « talk-shows » américains, Oprah Winfrey, le monarque n’avait pas d’autre choix que de couper le cordon ombilical entre la monarchie et le duc et la duchesse du Sussex. Dans cet entretien, qui doit être diffusé le 7 mars, le couple a, dit-on, réglé ses comptes publiquement avec le camp Windsor sur les circonstances de son abandon, début 2020, de ses obligations royales.