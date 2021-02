Zulte Waregem – Standard: Dompé égalise rapidement face à ses anciennes couleurs (1-1, direct)

Le Standard se déplace sur la pelouse de Zulte Waregem ce dimanche, à l’occasion de la 28e journée de D1A. Sur une série de quatre matches sans victoire en championnat, les Rouches doivent relever la tête face à un adversaire à leur portée s’ils veulent accrocher les Playoffs 1.

En cas de victoire ce dimanche, les Liégeois ont l’opportunité de revenir à égalité de points avec Genk et Ostende, 3e et 4e, du championnat, et de se replacer idéalement dans la course aux Playoffs 1.

Le onze du Standard : Bodart, Siquet, Dussenne, Laifis, Gavory, Bokadi, Bastien, Cimirot, Lestienne, Carcela, Klauss.

Le onze de Zulte Waregem : Bostyn, Opare, Humphreys, Deschacht, De Bock, Seck, Marcq, Govea, Dompé, Bruno, Vossen.