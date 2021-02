Romelu Lukaku doublement décisif dans le derby milanais: le Belge buteur et passeur (vidéos)

Après avoir offert le but du 0-1 à Lautaro Martinez en début de match, le Diable rouge a trouvé la faille lors du second acte.

L’Inter a rapidement pris les commandes du derby milanais ce dimanche après-midi à San Siro. Un but inscrit après cinq petites minutes de jeu par l’Argentin Lautaro Martinez, parfaitement servi dans la surface par notre compatriote Romelu Lukaku.

Peu après l’heure de jeu, seulement quelques minutes après le but du break signé Lautaro Martinez, Romelu Lukaku a enfoncé le clou et entériné le succès de ses couleurs en inscrivant son 17e but de la saison dans le championnat italien. Cette réalisation face à l’ennemi milanais lui permet de prendre, seul, la tête du classement des meilleurs artificiers de Serie A devant la star de la Juve Cristiano Ronaldo.