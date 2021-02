Anouar Ait El Hadj après le revers d’Anderlecht contre Courtrai (0-2): «On a fait un très mauvais match»

Elle fait très mal cette défaite », confiait un Anour Ait El Hadj réaliste au micro d’Eleven Sports à l’issue de la défaite du Sporting d’Anderlecht sur sa pelouse face à Courtrai (0-2). « On a fait un très mauvais match, comme au Cercle la semaine dernière. Tout allait mal aujourd’hui. Il faudra se réveiller, et travailler à l’entraînement. C’était un jour sans, il faut désormais tourner la page et penser au prochain match contre le Standard. »

« Il faut prendre plus de risques »

Pour Abdoulay Diaby, rentré au cours de la deuxième période pour tenter d’inverser la tendance, les Mauves n’ont tout simplement pas pris suffisamment de risques dans la moitié de terrain adverse. « Il faut prendre des risques. On fait trop tourner le ballon. Il faut être davantage tueur et plus spontané devant les cages. »