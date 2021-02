Déconfinement: les chiffres qui ont permis de rouvrir l’horeca en juin étaient bien meilleurs qu’aujourd’hui

Le nombre d’admissions à l’hôpital est quatre fois supérieur à celui du 3 juin, jour où l’on avait décidé de rouvrir sport et horeca. Et la tendance actuelle est plutôt à la stagnation, ce qui ne donne pas envie aux experts de débloquer les vannes.

Avec une moyenne de 119 admissions à l’hôpital et 1.942 contaminations chaque jour, est-il possible de rouvrir un peu plus les vannes? - MAXPPP.

Après les interminables discussions autour de la réouverture des coiffeurs – qui ont désormais pu reprendre du ciseau –, un nouveau comité de concertation est prévu ce vendredi 26 février. Et ça se bouscule au portillon pour être le prochain sur la liste des assouplissements : culture, événementiel, horeca, sport amateur… Avec en bonus les questions autour du couvre-feu et de l’interdiction de voyager.

Parmi les éléments qui guideront la décision, les incontournables chiffres du covid. Avec une moyenne de 119 admissions à l’hôpital et 1.942 contaminations chaque jour, est-il possible de rouvrir un peu plus les vannes ? Ou est-ce trop tôt ? C’est ce que Le Soir a tenté d’objectiver, en s’appuyant sur deux outils à disposition : les baromètres, aussi officieux soient-ils, et le timing du premier déconfinement.