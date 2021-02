Carte blanche: «Comment l’autoritarisme est revenu en force au Moyen-Orient et fait fureur en Occident»

L’heure est au bilan pour les fameux « Printemps arabes » si mal nommés. Pire était sûrement la dénomination d’« hivers islamistes » vers lesquels s’étaient orientés un temps certains peuples de la région comme alternative à des années de dictatures. Hélas, qui pourrait être encore optimiste à ce stade ? On pourrait dresser une liste non exhaustive des débâcles subies par les peuples « arabes » dans la région, assoiffés de liberté, de justice, et d’égalité, depuis une décennie et qui sont allés droit dans le mur depuis. Mais n’était-ce pas un peu facile de couper court aussi rapidement à leurs aspirations sous couvert de la lutte contre le terrorisme et de la nécessaire stabilité dans la région pour l’intérêt de tous… et surtout des Occidentaux ? Pour beaucoup, une raison majeure, voire quasi unique, à la déroute de ce que l’on devrait appeler dorénavant plus justement l’« automne arabe », puisqu’il replonge désormais la région pour des années dans le chaos et le désespoir : l’hypothétique soutien « absolu » et inconditionnel selon lui de l’Occident (donc du Moyen-Orient peu capable de décider par lui-même manifestement) aux courants des frères musulmans et consorts. Le malheur du monde arabe ne reposerait que sur eux, et sur les mauvais choix d’apprentis démocrates. La situation est un peu plus complexe que cela en réalité et il y a fort à parier hélas que le vrai soutien d’un certain nombre d’entre nous à la politique de la stabilité autoritaire, s’étant faite largement au détriment des peuples mis sous cloche, provoque dans les années à venir un nouveau raz-de-marée d’appétence démocratique cette fois-ci encore plus violent et se retournant contre nous. Nous en reparlerons dans moins d’une décennie.

L’encapsulage des aspirations des populations de la région ne pourra durer éternellement. Le choix des peuples de l’islamisme, comme seule alternative viable, structurée à ce moment-là, apportant soutien économique et social quand l’Etat prédateur les oubliait, au moment des « printemps arabes », doit être davantage analysé que jugé, en bons démocrates et porte-étendards de l’idéal démocratique, que nous sommes censés être. Soyons clairs : les islamistes étaient les seuls groupes immuno-résistants, après des décennies de lavage de cerveau autocratique des populations, et étaient devenus un refuge intérieur, puis extérieur en 2010 pour ces dernières. Quoi d’autre ? Qui d’autre ?

Lire aussi Les rêves brisés des printemps arabes Au fond, personne n’a voulu accepter que le processus démocratique s’inscrive dans le temps long, que l’islamisme soit transitionnel, comme le courant révolutionnaire qui le précède d’ailleurs, et se base sur une société civile suffisamment déployée pour le porter et l’installer durablement. Les révolutions peuvent prendre des décennies mais nous ne sommes plus dans le temps long de l’acceptation du changement. Si les révolutions ont marché en Tunisie et en Égypte, c’est parce que la société civile existait déjà, contrairement à bon nombre de pays musulmans où elle n’est qu’un mirage. Depuis, il n’y a plus aucun bénéfice de la révolution au Caire et la Tunisie est dans l’instabilité. Les islamistes étaient une des composantes de cette société civile, pas la seule. Et pourtant, malgré cette force comme en Algérie d’ailleurs, tout est devenu château branlant. Les pays qui avaient zéro société civile se sont tournés vers les barbus. La Tunisie s’en sort mieux, et doit dix ans après conjuguer encore tous les talents politiques, ennahdistes compris, alors que l’Egypte a fait une croix sur la démocratie très rapidement après avoir renversé le régime de Morsi, pourtant élu par le peuple.