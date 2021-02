L’art dramatique en code rouge

L’action « Still Standing » de ce samedi l’a bien montré : le besoin de se retrouver est immense tant chez les professionnels de la culture que du côté des spectateurs. Dans les académies, contre vents et marées, on continue à jouer. L’année a été chahutée, mais les élèves sont là, plus présents que jamais et prêts à se plier à tous les protocoles pour que les cours continuent.