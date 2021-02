Coronavirus en France: «la tendance n’est malheureusement pas à desserrer les contraintes»

La France se dirige-t-elle vers un durcissement des mesures ? Au niveau national, «la tendance n’est pas bonne», a admis le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, au Grand Jury RTL — LCI — Le Figaro, reprenant les mots d’Olivier Véran samedi à Nice.

Plus de 22.300 nouveaux cas de contaminations ont été enregistrés samedi , après 24.100 la veille et 21.200 le samedi précédent, et la pression hospitalière reste à un niveau élevé.

Et, en ce weekend ensoleillé qui faisait craindre un relâchement des gestes barrières, «la tendance n’est malheureusement pas à desserrer la contrainte», a ajouté M. Attal, réitérant que l’objectif du gouvernement est, autant que possible, d’éviter un troisième confinement.