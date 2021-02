La preuve par neuf pour Novak Djokovic est d’abord une preuve d’amour pour cette Rod Laver Arena où il continue d’embrasser les trophées depuis 2008, et ce, quelles que soient les circonstances, les critiques ou les blessures. Leºnº1 avait à cœur de rester dans la course aux Grands Chelems et son calcul est vite fait : 9 + 9 = 18, soit à 2 longueurs de Roger et Rafa. Quand on aime, on ne compte pas ? Le Serbe aime trop les records pour valider ça.

1 Une finale plus « facile » que prévu face à Daniil Medvedev