Pas de grain de sable dans la mécanique van der Poel

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté la première étape du Tour des Émirats arabes unis, qui marquait le lancement de la saison WorldTour, dimanche entre Al Dhafra et Al Mirfa (176 km).

Il y a trois semaines, il s’était extirpé des bancs sablonneux de la plage d’Ostende pour enlever son quatrième titre de champion du monde de cyclo-cross (le troisième consécutif), au bout d’une lutte homérique avec son meilleur ennemi Wout van Aert. Ce dimanche, son talent protéiforme s’est exprimé dans le sable du désert, un grain de génie lui permettant de dominer la première étape du Tour des Émirats. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), grâce à un succès au sprint conquis au bout d’une étape rendue exigeante par les bourrasques, est ainsi le premier leader de la première épreuve du calendrier WorldTour 2021. Celui-ci s’ouvre exceptionnellement dans le golfe Persique, après les annulations pour raisons sanitaires du Tour Down Under et de la Cadel Evans Great Ocean Road Race, fin janvier en Australie.