Ronaldinho endeuillé: l’ancienne gloire du Barça a perdu sa mère, emportée par le Covid

Après avoir lutté pendant deux mois, Miguelina de Assis, la mère du Ballon d’or 2005 Ronaldinho, est décédée des suites du Covid-19 ce samedi à l’hôpital de Porto Alegre, où elle était hospitalisée dans le service des soins intensifs.

Sut Twitter, l’Atlético Mineiro, club dans lequel l’ancien international brésilien a évolué entre 2012 et 2014, a rendu un bel hommage à sa mère : « La famille Atleticana est en deuil et partage le moment de douleur avec leur idole, écrit le club. Que Dieu vous accueille à bras ouverts et réconforte le cœur de notre as éternel. Repose en paix, Dona Miguelina. »