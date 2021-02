Siquet et Dussenne ont souffert, Klauss a été le plus généreux: les bulletins du Standard à Zulte Waregem

6 Bodart : il ne peut rien sur le ballon de Dompé qu’il touche pourtant sur le premier but égalisateur, pas plus que sur les deux réalisations de Bruno.

4,5 Siquet : gêné par la vitesse de Dompe, il s’est montré plus imprécis qu’au cours de ces dernières semaines et a vécu un après-midi difficile. Roulé dans la farine par l’ailier français sur le but du 2-2, il a affiché trop de naïveté.

4 Dussenne : des relances compliquées, autant que son match. Peu à l’aise, il est impliqué dans les deux derniers buts flandriens, en se faisant trop facilement éliminer par Dompé sur le but du 2-2 puis en perdant un ballon dans le camp de Waregem sur l’action qui amène le 3-2.

5,5 Laifis : sobre et bien en place, il a globalement bien muselé Vossen et a veillé à ne pas prendre trop de risques sur un terrain sautillant.