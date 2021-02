Les Cheetahs grandes victimes du «national»

Le hall d’athlétisme de Blocry, à Louvain-la-Neuve, aurait sans doute mérité un plateau plus fourni que celui qu’il a facilement digéré, ce samedi, pour ses premiers championnats de Belgique toutes catégories. Mais même avec des épreuves décapitées et d’autres carrément supprimées pour cause de réglementation covid, on ne s’est pas trop ennuyé avec, au bout du compte, cinq minimums pour l’Euro indoor de Torun (4-7 mars) réussis par Cynthia Bolingo (400 m), Renée Eykens, Elise Vanderelst (800 m), John Heymans et Michael Somers (3.000 m), un record de Belgique signé Fanny Smets à la perche (4,53 m) et une meilleure performance mondiale scolaire réussie par la jeune Merel Maes en hauteur (1,91 m). Seule l’ambiance a fait tache.