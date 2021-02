Plus qu’une image, un véritable symbole. Ces applaudissements de Zlatan Ibrahimovic après le superbe solo de Romelu Lukaku à la 66e minute (0-3) valent sans doute tout l’or du monde pour le Belge. Un geste a priori anodin, mais qui traduit finalement à merveille la domination de l’Inter dans le derby de la Madonnina et qui souligne la prestation très accomplie de l’attaquant nerazzurri, auteur d’une délicieuse passe décisive et de sa 17e réalisation cette saison en Serie A.