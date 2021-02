«La bruxellisation fait partie de notre patrimoine»

J’habite la Résidence Lemonnier, cet immeuble bleu des années 60 qui surplombe la station de prémétro Lemonnier, à la limite du Pentagone de la Ville de Bruxelles. Bien que parfois qualifiée d’horreur à détruire, de squat, ou honte architecturale, je défends l’idée que la Résidence Lemonnier doit être protégée en tant qu’exemple phare de la « bruxellisation ». Ensemble avec les copropriétaires de la Résidence, nous avons d’ailleurs officiellement demandé à ce que notre immeuble soit protégé en tant que patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour quelles raisons demander le classement de la façade la Résidence Lemonnier ? Et pourquoi faire cette demande maintenant ?

Historiquement, le quartier Lemonnier a connu bien des affectations : fabrique de cotonnades imprimées, cimetière, voûtement de la Senne et percement des grands boulevards. Le quartier a accompagné le déménagement de la Gare des Bogards qui a donné naissance à la Gare du Midi et à la Place de la Constitution. C’est le moment où Bruxelles s’étend, se tourne vers sa périphérie en y accueillant les voyageurs pour lesquels des brasseries, restaurants et hôtels sont construits. Les terrasses et les façades des établissements sont tournées vers la Place et ses jardins. A l’emplacement de l’actuelle Résidence Lemonnier s’érigeait d’ailleurs le fameux Hôtel La Terrasse, de style mauresque, tourné lui aussi vers la Place.

La Résidence Lemonnier est un témoin de ce boom de l’après-guerre qui a vu le Traité de Rome être signé et l’Expo 58 attirer des millions de visiteurs dans une atmosphère de Guerre Froide, le tout dans une ère de modernisation portée par l’influence américaine où le progrès vers un homme universel meilleur tient une place centrale. C’est dans cet optimisme que des tours (Blaton, Martini, Pensions, Prévoyance sociale, etc.) poussent à Bruxelles et se tournent vers le ciel dans une idée d’optimisme porteur d’avenir.