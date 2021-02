Walem remercié à Chypre suite à son bilan catastrophique de 4 points sur 24

Décidément, Johan Walem (49 ans) ne va jamais au bout de son contrat, que ce soit de son plein gré ou non.

Après avoir abandonné les Espoirs belges en 2015 pour signer à Courtrai, de s’y faire virer en cours de saison pour revenir à la tête des Espoirs, puis de les planter à nouveau en janvier 2020 pour devenir le sélectionneur de l’équipe nationale chypriote, il vient de quitter celle-ci « d’un commun accord », selon le communiqué.

S’il avait signé jusqu’à la Coupe du monde 2022, son bilan catastrophique (6 défaites, 1 nul, 1 victoire, et la dernière place dans le groupe 1 de la Ligue des nations C derrière le Monténégro, le Luxembourg et l’Azerbaïdjan), le voici donc à la recherche d’un nouveau défi. À Chypre, c’est le Grec Nikos Kostenoglou qui lui succède.