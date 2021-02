«Les fermes urbaines: beaucoup plus que de l’agriculture»

Du point de vue économique, il est assez clair qu’une culture extensive est moins onéreuse qu’une agriculture urbaine. Il est même actuellement probablement moins cher de faire venir des tomates d’Espagne que de les cultiver en Belgique (mais je ne suis pas maraîcher). Idem pour les haricots verts du Sénégal, et l’on pourrait multiplier les exemples. Le libre-échange international a l’avantage de fournir des revenus à des agriculteurs dans les pays en développement et des produits bon marché au consommateur, mais il enrichit surtout les intermédiaires. L’idée des circuits courts est que les producteurs touchent une rémunération juste. La ferme urbaine, en réduisant le nombre d’intermédiaires, permet que des producteurs locaux touchent la juste rémunération pour leur travail. Ceci est contraire à la théorie de la spécialisation internationale du travail de Ricardo, mais cela a des fondements éthiques (la juste rémunération du travail) et économiques (le coût économique et environnemental du transport) que Ricardo négligeait.

Les fermes urbaines ne fonctionnent donc pas sur le modèle économique marchand conventionnel. Elles fonctionnent sur trois principes : le retour à la terre, le bénévolat et le lien social. Le retour à la terre est très primal : qui, parmi nos enfants, a déjà vu une vache, un cochon, un chou de Bruxelles ou une carotte en dehors du supermarché ? Alors que nos parents ont bétonné nos pays dans les années 1960 – 1980, nos enfants ont maintenant envie de terre fraîche. Les fermes urbaines répondent à ce besoin. De surcroît, les fermes urbaines sont un terreau pour le bénévolat car elles sortent du circuit marchand. L’engouement pour la terre attire les jeunes générations (et aussi les moins jeunes), lassées de la concurrence effrénée sur le marché du travail. C’est le retour à la valeur du travail, celle qui génère des produits de la terre, bien au-delà de l’argent. Quant au lien social, il est absent du marché concurrentiel (les grandes surfaces) tandis qu’il se retrouve dans le bénévolat et les marchés locaux. Les fermes urbaines constituent un lieu de convivialité et de démarche volontaire. Tout l’inverse d’une entreprise où chacun est anonyme et où personne ne se connaît. Elles allient le retour à la terre, la démarche volontaire et le lien social. Les fermes urbaines sont beaucoup plus que de l’agriculture.