Le Standard éjecté du Top 8

En s’imposant à Zulte Waregem, le Standard aurait pu reléguer son adversaire à six points au classement. Dans une lutte très groupée vers le Top 4, ce n’est pas négligeable. Surtout, un succès aurait permis au club liégeois de profiter pleinement des points perdus par Ostende (accroché à Eupen) et Anderlecht, battu par Courtrai (0-2) plus tôt ce week-end. Alors qu’il avait toutes les cartes en main en menant au score après cinquante minutes de jeu, avec un Joao Klauss qui continue de marquer, et pas seulement, il s’est pourtant écroulé en 180 secondes au cœur de l’Elindus Arena…